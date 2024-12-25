Центр пробации для осужденных не откроют в жилом квартале Уфы

Правительство Башкирии отказалось от планов разместить центр пробации в жилом квартале в Уфе. Об этом сообщил заведующий отделом здравоохранения, труда и социальной защиты республиканского Кабмина Динар Валиуллин. Заявление он сделал на встрече межведомственной комиссии по реализации федерального закона «О пробации» с жителями микрорайна, где должно было заработать учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», центр открыли в Черниковке, в здании, где до 2022 года располагался Уфимский художественно-гуманитарный колледж. В учреждении освободившиеся из мест лишения свободы должны были получать психологическую помощь, содействие при оформлении документов, пособий и выплат и трудоустройстве, проходить профессиональное обучение и переподготовку. В центре собирались предоставлять осужденным жилье на срок до 11 месяцев — планировалось, что за это время они восстановят социальные связи.

Это вызвало протесты жителей квартала. Уфимцы увидели в реабилитируемых бывших осужденных угрозу безопасности для детей и записали видеообращение к президенту России с просьбой перенести учреждение на новое место.

В настоящее время в правительстве ищут другие площадки для размещения центра — как на территории Уфы, так и республики. Будущее здания колледжа пока не определено, местные жители предлагают разместить в нем центр реабилитации детей-инвалидов.

Идэль Гумеров