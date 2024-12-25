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В Татарстане планируют повысить тариф на проезд в пригородных поездах

Стоимость проезда в пригородных поездах на территории Татарстана может вырасти до 41,28 руб. за каждые 10 километров. Сейчас она составляет 37,9 руб. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правительства республики и проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане планируют повысить тариф на проезд в пригородных поездах

В Татарстане планируют повысить тариф на проезд в пригородных поездах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане планируют повысить тариф на проезд в пригородных поездах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления, тариф за проезд в пригородных поездах, которые обслуживает АО «Содружество», будет повышен с 37,9 руб. до 41,28 руб. за 10 километров пути. Это увеличение связано с установлением экономически обоснованного уровня тарифа для железнодорожных перевозок. Новый тариф предполагает повышение стоимости на почти 4 руб. за каждые 10 километров.

Кроме того, проект предусматривает установление предельных максимальных тарифов для различных зон и категорий пассажиров, а также тарифов для вагонов повышенной комфортности. Так, для поездок по маршрутам Казань — Кизнер, Кизнер — Казань, Ижевск — Кизнер и Кизнер — Ижевск тарифы на вагоны повышенной комфортности составят от 60 до 90 руб. в зависимости от класса обслуживания.

Если документ будет утвержден, новый тариф начнет действовать с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казани стоимость проезда на общественном транспорте планируют повысить до 43 руб.

Анар Зейналов

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