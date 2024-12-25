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обновлено 17:25

Осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле, задержали

Сотрудники отдела розыска свердловского ГУФСИН задержали трех осужденных, которые сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Двоих осужденных задержали в Екатеринбурге – одного 24 декабря, второго утром 25 декабря. Еще одного осужденного задержали сегодня днем, 25 декабря в Нижнем Тагиле. Сопротивления при задержании никто не оказал.

Напомним, осужденные к принудительным работам сбежали вечером 23 декабря. Как пояснили в свердловском ГУФСИН, в исправительном центре отсутствует вооруженная охрана и осужденные без конвоя выходят из него и идут на работу.

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