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Трое осужденных сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле

Трое осужденных сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, они были приговорены к принудительным работам, сейчас их разыскивают правоохранители.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Их не охраняет охрана с собаками, они работают на гражданских предприятиях. Зарплата у многих составляет выше среднего уровня. Они могут покинуть свое рабочее место. Сейчас сбежавших разыскивают», — рассказал «Ъ-Урал» в пресс-службе.

«Сыщики уголовного розыска отрабатывают круг связей беглецов на предмет возможного нахождения. На поиск ориентированы все комплексные наряды территориальных ОВД», — сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту происшествия региональная прокуратура организовала проверку.

Мария Шараева

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