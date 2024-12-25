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«Трактор» и «Северсталь» обменялись игроками

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» и «Северсталь» из Череповца совершили крупный обмен игроками. В каждой команде поменялись по два участника, сообщает пресс-служба «черно-белых».

Состав «Трактора» пополнил нападающий Никита Коростелев и защитник Глеб Иванов. В «Северсталь» перешли форвард Михаил Котляревский и защитника Артем Щучинов.

«Решение по обмену было непростым. Никита Коростелев — большой мастер, этот форвард давно был в зоне наших интересов, он является одним из самых острых и продуктивных крайних нападающих в КХЛ»,— прокомментировал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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