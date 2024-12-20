Минтранс показал видео тарана остановки в Ярославле

В Ярославле на улице Чернопрудной водитель въехал в остановку с людьми, его ищет полиция. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

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Напомним, что в городе установили новые стеклянные остановки в едином стиле. За последние несколько дней в соцсетях неоднократно сообщалось о фактах порчи павильонов, в частности пострадали остановки «Улица Чернопрудная» и «Улица Дядьковская».

В профильном министерстве рассказали, что в остановку на Чернопрудной въехал автомобиль, водитель которого не справился с управлением. На остановке в это время были люди, никто не пострадал. Виновник с места аварии скрылся, сейчас его ищут совместно с полицией для возмещения ущерба. Грозит водителю и лишение прав за оставление места ДТП. На стенки остановки «Улица Дядьковская» вандалы нанесли граффити.

«Граждане, которые испортили городское имущество, понесут заслуженное наказание. Все факты передаются в полицию для привлечения к ответственности виновных»,— сообщили в министерстве.

Алла Чижова