А дуче как люди

В понедельник Федерация футбола Италии начала расследование инцидента, произошедшего во время матча второго по силе дивизиона страны между командами «Юве Стабия» и «Чезена». Болельщики хозяев встретили первый во взрослом футболе гол Романо Муссолини, правнука фашистского диктатора Бенито Муссолини, жестом, чрезвычайно похожим на римское приветствие. В клубе же обвинения отвергли, объяснив, что СМИ зря видят зловещий подтекст в поднятии фанатами рук к небу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднования болельщиков после первого во взрослой карьере гола Романо Муссолини (в центре) спровоцировали крупный скандал в Италии

Фото: Franco Romano / NurPhoto / Getty Images Празднования болельщиков после первого во взрослой карьере гола Романо Муссолини (в центре) спровоцировали крупный скандал в Италии

Фото: Franco Romano / NurPhoto / Getty Images

22 декабря клуб «Юве Стабия» из крошечного городка Кастелламмаре-ди-Стабия с населением чуть больше 60 тыс. человек принимал «Чезену» в матче Серии B, второго по силе дивизиона Италии. На 21-й минуте гол, который в итоге стал победным, забил игрок хозяев Романо Муссолини. Взятие ворот объявил диктор, он несколько раз назвал имя игрока. Несколько тысяч фанатов в ответ прокричали его фамилию. Почти каждый при этом вскинул к небу правую руку.

Неудивительно, что эти кадры быстро облетели социальные сети, а затем и традиционные СМИ. «Вирусными» они стали по одной причине.

Романо Муссолини — правнук знаменитого фашистского диктатора Бенито Муссолини, правившего Италией как премьер-министр с 1922 по 1943 год.

Ясна и наиболее вероятная причина того, что подобный инцидент не произошел раньше. 21-летний Муссолини за полтора года во взрослом футболе голов не забивал — позиция правого защитника к этому не слишком располагает.

Стоило скандалу разгореться, как пресса начала «вспоминать» детали биографии самого Романо. И то, что он сменил фамилию отца, Флориани (под ней игрок выступал раньше), на фамилию матери, Муссолини. И то, что он закончил школу «Лацио» и до сих пор связан контрактом с римским клубом, фанаты которого имеют репутацию приверженцев ультраправых взглядов (за «Юве Стабия» он выступает на правах аренды). И, наконец, то, как он высказывался про своего известного прадеда (здесь вроде бы никакого криминала): «Мой прадед был очень значимым человеком для Италии, но сейчас на дворе 2024 год, мир изменился».

В итальянском обществе произошедшее вызвало довольно серьезную полемику.

Настолько серьезную, что объясниться решил президент «Юве Стабии» Андреа Ланджелла. «Мы не позволим паразитировать на имени такого золотого мальчика, как Романо Флориани Муссолини. То же самое касается наших болельщиков, которые радовались точно так же, как они всегда радовались любому другому спортсмену»,— сказал он.

Более подробно позиция клуба изложена в пресс-релизе, опубликованном на его сайте. Там говорится, что «Юве Стабия» «принял к сведению сознательное желание национальной прессы» увидеть «в простом праздновании» нечто большее. Клуб обращает внимание на то, что такое празднование применяется болельщиками, «поскольку стадион оснащен громкоговорителем и аудиосистемой»: «имя игрока, забившего гол, объявляется диктором, а болельщики скандируют фамилию, повышая голос и поднимая руки к небу в знак спортивного праздника любимой команды, представляющей их город».

Важно отметить, что жест напоминающий римское приветствие, на итальянских стадионах не такая уж редкость.

Можно увидеть, как вытянутую правую руку вскидывает вверх фанат, скажем, «Интера», празднуя гол, например, француза Маркюса Тюрама. Невыгодно выделяет случай «Юве Стабии» подозрительное единство фанатов: этот жест синхронно демонстрировали слишком много людей, находившихся на одной трибуне.

Может быть, именно поэтому Федерация футбола Италии (FIGC) приняла решение расследовать инцидент. «Прокуратура FIGC направит отчет об инциденте спортивному судье Серии B для вынесения решения»,— передает слова представителя FIGC агентство France-Presse.

Чем оно закончится, пока не ясно. Однако почти наверняка можно утверждать, что фанаты «Юве Стабии» не совершили ничего противозаконного. Ранее в этом году Верховный суд Италии постановил, что исполнение фашистского приветствия не является преступлением, если оно не создает конкретной угрозы общественному порядку или не грозит возрождением запрещенной фашистской партии.

Роман Левищев