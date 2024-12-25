Экс-главу госжилнадзора Башкирии отправили в СИЗО

Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал бывшего председателя госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина, обвиняемого в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Он будет содержаться под стражей в течение двух месяцев, сообщила пресс-служба управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Давлетшин был задержан накануне. По версии следствия, он совместно с подчиненными получил от представителей двух компаний взятки в размере 2,5 млн и 350 тыс. руб. за выдачу разрешительной документации.

Наталья Балыкова