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обновлено 14:25

Суд избрал меры пресечения поджигателям банкоматов в Перми

Свердловский суд Перми избрал меру пресечения двум поджигателям банкоматов. Как сообщает портал Properm, работник геронтологического центра 50-летняя Ирина Копытова, поджегшая банкомат в здании на ул. Ленина, 75, отправлена в СИЗО. Ее задержали вечером 23 декабря, сразу же после того, как она облила банкомат горючей жидкостью и подожгла.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще одному поджигателю, 18-летнему жителю Перми Андрею Купцову, избрана более мягкая мера пресечения — он отправлен под домашний арест. Андрея Купцова также задержали вечером 23 декабря, после того как он поджег банкомат в здании на ул. Мира.

Как рассказали задержанные, поджечь банкоматы их убедили мошенники.

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