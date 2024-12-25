«Свеза» и власти Прикамья создают в Уральском комфортную среду

Лесопромышленная группа «Свеза», правительство Пермского края и администрация Нытвенского городского округа подвели итоги реализации программы социально-экономического развития (СЭР) Уральского за три года. Участникам соглашения удалось воплотить в жизнь около ста важных проектов, направленных на улучшение качества жизни в поселке. Общая сумма инвестиций составила более 130 млн рублей, в том числе более 50 млн рублей – средства «Свезы».

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«Свеза», являясь социально ориентированной компанией, уделяет большое внимание развитию регионов присутствия. В 2022 году группа заключила с властями Пермского края и Нытвенского муниципального округа трехстороннее соглашение по социально-экономическому развитию поселка Уральский. Документ предусматривал значительные инвестиции в создание комфортной городской среды, а также в образование, здравоохранение, развитие культуры и спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый кинозал в Доме культуры и спорта. Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»

Новый кинозал в Доме культуры и спорта. Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»



За три года реализации программы СЭР в поселке было воплощено около ста проектов. В тесном сотрудничестве с краевой администрацией в Уральском появились новые точки притяжения для детей и взрослых. Например, молодежный центр, кинозал и обновленный спортивный зал в Доме культуры и спорта, первый в поселке центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», спортивная и дворовая площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»

Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»



Значительную часть программы заняли культурные и просветительские мероприятия. Участники соглашения провели обучающие семинары для предпринимателей, школьные экологические конференции, концерты, фестивали ГТО и патриотической песни, игры КВН, проектные лаборатории, турслеты, выступления музыкальных творческих коллективов и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль уличного искусства «Бакен-фест». Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»

Фестиваль уличного искусства «Бакен-фест». Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»



Например, в 2024 году важными событиями 2024 года стали газификация второго многоквартирного дома, проведение первого фестиваля уличного искусства «Бакен-фест» и грантовых конкурсов социальных и бизнес-инициатив «Свеза Рядом» и «Бизнес Рядом». Благодаря этим мероприятиям о поселке узнали далеко за его пределами.

«Мы рады, что совместно с органами власти нам удалось реализовать в этом году ряд важных проектов, которые улучшили качество жизни уральцев. Мы планируем продолжать сотрудничество и дальше, чтобы сделать поселок еще более привлекательным и комфортным местом для жизни. Сейчас на основе глубокого анализа и мнений жителей наша компания разрабатывает стратегию развития территории до 2030 года. Например, при поддержке «Свезы» в 2025 году в Уральском будут реализованы 13 социальных и бизнес-проектов в области гостеприимства и туризма, здоровья, образования», – прокомментировала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленная набережная. Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»

Обновленная набережная. Фото: ООО «СВЕЗА Уральский»



«Свеза» – один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса, крупнейший в России производитель картона и бумаги из осины, а также мировой лидер по выпуску березовой фанеры. В состав группы входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинат, а также ряд структур, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитием и интеграцией технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»). Широкий портфель высококачественной продукции разработан с учетом индивидуальных требований клиентов. Решения «Свезы» ценят в десятках стран мира за высокое качество, уникальность и персональный подход. Их используют в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, в производстве транспорта, при создании мебели, упаковочных материалов, полиграфии и в других отраслях. https://www.sveza.ru

ООО «СВЕЗА Уральский»