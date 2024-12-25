В Уфе суд рассмотрит уголовное дело курьера телефонных мошенников

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении уфимца, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в апреле этого года мошенник, чьи личность не установлена, представившись полицейским, сообщил пятерым пожилым людям о ДТП с участием их родственников и о необходимости передать деньги за прекращение разбирательства. После этого обвиняемый приехал к потерпевшим и забрал у них в общей сложности более 4,3 млн руб. Фигурант уголовного дела признал вину.

Майя Иванова