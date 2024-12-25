В Сириусе пройдет первый официальный новогодний забег

Утром 1 января в Сириусе состоится первый официальный новогодний забег, в котором могут участвовать до 400 человек в возрасте от пяти лет и старше. Участники пробегут дистанцию в 2 тыс. м вдоль набережной Черного моря, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Забег пройдет под лозунгом «К лучшей версии себя». Каждый участник получит на старте синий новогодний колпак, а по завершении забега — медаль с соответствующим слоганом.

Старт и финиш мероприятия будут проходить в спортивном парке «Сириус» под звуки новогодних мелодий. Для участников будут организованы столы с водой, чаем и кофе. Забег начнется в 11:00.

Две недели назад на курорте прошел забег на самые длинные дистанции Сочи Марафона по центральным улица городам. В нем приняли участие 6 тыс. спортсменов.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 завоевали золото и бронзу на соревнованиях по рукопашному бою в Калининграде. Турнир собрал 629 участников из 35 регионов страны.

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Мария Удовик