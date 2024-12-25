У пермского производителя велосипедов Forward впервые за 12 лет сменился гендиректор

В пермской компании «Форвард», производящей велосипеды под одноименным брендом Forward, назначен новый руководитель. В системе Kartoteka.ru указано, что 23 декабря гендиректором организации стала Екатерина Кузмичева. Единственный учредитель «Форварда» Олег Корякин, который был гендиректором компании с 2012 года, покинул этот пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Екатерина Кузмичева в 2020–2022 годах возглавляла строительное ООО «Профессионал» в Ивановской области, в 2024 году короткий срок руководила пермским УК «Локус», которое занимается административно-хозяйственной комплексной деятельностью по обеспечению работы организации.

ООО «Форвард» зарегистрировано в 2009 году. Компания управляет мощностями обанкротившегося велосипедного завода «Велта». Единственным учредителем ООО с 2011 года является Олег Корякин. Предприятие выпускает городские, спортивные, туристические и детские велосипеды, а также электросамокаты. В 2023 году «Форвард» возобновил выпуск велосипедов «Кама», которые изготавливались на «Велте» с 1970-х по 1990-е годы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2023 год составила 2,206 млрд руб. (годом ранее — 2,282 млрд руб.). Убыток при этом сократился значительно — с 205,4 млн руб. до 20,7 млн руб.