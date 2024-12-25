Опубликован приказ о реновации более 22 га в пермском микрорайоне Комсомольский

Краевой минстрой опубликовал приказ о принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в пермском микрорайоне Комсомольский. Как сообщают в пресс-службе министерства, обновлению подлежит площадка 22,16 га в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной.

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На земле, которая войдет в состав КРТ, расположены 42 многоквартирных аварийных дома. Соответствуют критериям 14 домов общей площадью более 41,9 тыс. кв. м. В границах КРТ находятся также объекты нежилого назначения. Всего на этой территории проживает более 1 тыс. человек. Собственники, проживающие в домах, не признанных аварийными, приняли решение о включении их домов в границы КРТ.

Согласно приказу, по проекту комплексного развития на территории микрорайона инвестор сможет возвести дома предельной высотой не более 17 этажей. Помимо жилья, девелопер создаст там помещения для детской школы искусств, сформирует и передаст в муниципальную собственность участок для строительства здания детского сада на 300 мест. Также планируется капитально отремонтировать улицы, возвести и переустроить инженерные сети.

Завершить реновацию указанной территории нужно будет в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. Инвестора, который займется освоением этой территории, определят на торгах в следующем году.