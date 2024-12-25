Ростовская область выделила 82,5 млн рублей на ремонт дорог в Новошахтинске

Из бюджета Ростовской области выделено 82,5 млн руб. на замену дорожного покрытия нескольких дорог Новошахтинска в 2025 году. Об этом сообщает глава администрации города Сергей Бондаренко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Замена покрытия будет выполнена по ул. Городская, Серова, Севастопольская, 8 марта, переулку Мостовому и соединительной автомобильной дороге от ул. Мичурина до ул. Ростовская протяженностью 3,5 км.

Всего в 2024 году в Новошахтинске был выполнен капремонт автомобильных дорог по улицам Мичурина, Гришина и Мира протяженностью 2,5 км. А также ремонт дорог по улицам Ленинградская, 4-я Пятилетка, Радио, Вокзальная, Ростовская, Красный Проспект и Советской Конституции общей протяженностью 10,14 км.

По словам Сергея Бондаренко, для работ были использованы средства бюджетов всех уровней и муниципального дорожного фонда.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о вводе в эксплуатацию канализационного коллектора № 62 в Ростове за 8 млрд руб.

Ева Китаева