В Челябинской области задержали 33 преступника из списка федерального розыска

23 и 24 декабря сотрудники полиции Челябинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали 33 преступника, находившихся в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Из них 15 совершили кражи чужого имущества, трое — мошенничества. По одному преступнику задержали за угон, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. Также поймали 12 человек, обвиняемых по другим статьям, установили местонахождение 11 без вести пропавших.

Виталина Ярховска