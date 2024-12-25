Сочи вошел в топ популярных направлений среди жителей Омана

Сочи стал одним из самых востребованных направлений для туристов из Омана. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на посольство РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году Оман оказался в числе новых направлений для российских туристов, и ожидается, что поток путешественников из России в Султанат может вырасти на 25% по сравнению с прошлым годом, достигнув 70 тыс. человек. Исполняющий обязанности пресс-атташе посольства РФ Александр Осадчий отметил, что в 2023 году Оман посетили 53 тыс. россиян, и это число продолжает расти благодаря активному сотрудничеству в области культуры и туризма.

Сейчас обе страны работают над упрощением визового режима, что также способствует увеличению туристического потока. Вопрос подготовки межправительственного соглашения о взаимной отмене виз для граждан России и Омана находится на повестке дня. Сейчас российские граждане могут находиться в Омане до 14 дней без визы, а 30-дневную туристическую визу можно получить по прибытии в аэропорту Маската.

Интерес к Оману объясняется его репутацией экзотического и безопасного направления с богатым культурным и природным наследием. Пустыня Рамлат-эль-Вахиба, фьорды Мусандама и древние форты привлекают любителей необычных путешествий. В то же время жители Омана проявляют постоянный интерес к России, посещая не только Москву и Санкт-Петербург, но и такие города, как Казань и Сочи.

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Мария Удовик