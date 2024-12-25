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В Свердловской области 236 млн руб. выделят на поддержку производителей молока

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные средства на поддержку производителей молока — более 236 млн руб. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, эти субсидии получат 173 аграрных предприятия региона до конца декабря. В 2024 году общая сумма государственной поддержки для производителей молока составит свыше 2,2 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова сообщила, что средства могут быть направлены на погашение кредитов, оплату труда сотрудников или подготовку к следующему полевому сезону, включая покупку минеральных удобрений и запасных деталей для техники. Ожидается, что сельхозпроизводители обеспечат поставку более 727 тыс. тонн молока на предприятия для переработки.

Ранее сообщалось, что производители молока в Свердловской области согласились первоочередно поставлять продукцию на местные предприятия. В свою очередь, молокозаводы гарантируют, что в полном объеме будут закупать продукцию.

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