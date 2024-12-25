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В Ростовской области перед новым годом поженятся 52 пары

В последний день бракосочетаний в 2024 году, 28 декабря, в Ростовской области распишутся 52 пары. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В Ростове состоится 29 свадеб, в Таганроге и Батайске — семь и шесть соответственно.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что депутаты законодательного собрания поддержали законопроект, предполагающий введение новых мер поддержки многодетных семей в 2025-2027 годах. Для молодых семей будет предназначена единовременная выплата в 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка.

Анна Марьина

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