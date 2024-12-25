В Ярославле одна из позиций в плате за жилье подешевела на 1 коп.

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о снижении стоимости одной из позиций в плате за содержание жилых помещений в городе. Документ опубликован на официальном сайте мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот постановления мэрии от 24 июня 2024 года N 550 Фото: скриншот постановления мэрии от 24 июня 2024 года N 550

Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования горячего водоснабжения в домах свыше двух этажей будет стоить на 1 коп. дешевле — 0,79 руб. вместо 0,80 руб. за кв.м.

На общую сумму квартплаты изменение не повлияет. Мэрия исправила арифметическую ошибку в собственном постановлении. В предыдущей редакции документа (постановление мэрии от 24 июня 2024 года N 550) пункт «Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых сетей» включал в себя четыре позиции, каждая из которых имела свою цену (1,19, 0,80, 0,76 и 0,43 руб.) в общей сумме 3,18 руб. При этом в постановлении общая стоимость ремонта была обозначена в 3,17 руб., или на 1 коп. меньше. Теперь эта неточность исправлена, сумма квартплаты в Ярославле пока остается без изменений. В последний раз она повышалась 1 июля 2024 года.

Антон Голицын