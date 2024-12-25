В новогодние праздники пассажиры Кольцово смогут улететь по 80 направлениям

Пассажирам аэропорта Кольцово в праздничные дни доступны более 80 направлений для перелетов, включая 51 город России и около 30 зарубежных маршрутов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Летим в Петрозаводск с авиакомпанией "Северсталь", чтобы узнать о карельских волшебниках – их целых три: "зимний дед" Талви Укко, Дед Халла и самый молодой из троицы Паккайне. Рейсами авиакомпании "Якутия" можно улететь в Якутск — в гости к Чысхаану, духу холода, получеловеку-полубыку»,— рассказали в Кольцово. Рейсами Red Wings можно улететь в Казань к Кыш Бабаю. В Салехард – в гости к Ямал Ири — можно добраться бортом авиакомпании «Ямал». Авиакомпания «РусЛайн» доставит в Сыктывкар, где живет Дед Мороз Республики Коми.

Для любителей зимних видов спорта доступны направления на Алтай через Барнаул или Горно-Алтайск. Также можно посетить Шерегеш, Минводы, Домбай и Архыз, а также сочинские курорты Розу Хутор и Красную поляну.

Из зарубежных направлений предлагаются рейсы в Египет, Индию, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию и Шри-Ланку. Туристы также смогут посетить Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссию, Азербайджан, Армению и Грузию.

Подробнее о том, куда уральцы летят на праздники — в материале «Ъ-Урал» «Полет в сторону Нового года».