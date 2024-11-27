Полет в сторону Нового года

Из международных направлений для отдыха в новогодние каникулы жители Свердловской области чаще всего выбирают Египет, Таиланд, ОАЭ и Индию. По данным туроператоров, спрос на эти страны за год увеличился в два раза. При этом средняя стоимость тура в Таиланд на двоих выросла на 42,7%, а в Египет — на 65,8%. Среди российских направлений традиционно популярны Санкт-Петербург, Калининград, Кавказ и Москва.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Спрос жителей Свердловской области на отдых за рубежом в новогодние каникулы увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказали «Ъ-Урал» в ГК «Слетать.ру».

По данным сети, в числе популярных зарубежных направлений — Египет (18,1% от всех купленных билетов), Таиланд (17%), ОАЭ (11,7%), Индия (4,2%). При этом стоимость некоторых из этих направлений год к году выросла существенно.

Так, стоимость недельного тура в Египет и Таиланд на двоих составила 353,7 тыс. руб. За год она выросла на 65,8% и 42,7% соответственно. Стоимость тура в ОАЭ за год увеличилась на 3,9%, до 301,6 тыс. руб.

Эти же направления в числе популярных назвала исполнительный директор агентства путешествий «Туристико» Вероника Семина. По ее словам, по сравнению с прошлым годом стоимость поездки на новогодние каникулы увеличилась на 20%. Однако она добавила, что цена поездки сильно разнится в зависимости от даты вылета. Так, стоимость тура на о. Пхукет на двоих, если вылететь 22 декабря и вернуться в Екатеринбург 3 января, начиналась от 238,5 тыс. руб. А если лететь в даты официальных каникул, цена тура начиналась от 313,4 тыс. руб.

Директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева в числе популярных направлений назвала также Шри-Ланку, Турцию и о. Фукуок (Вьетнам). По ее словам, стоимость поездки в Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам, Камбоджу на 10 дней на одного человека составляет в среднем около 200 тыс. руб., в Египет — около 120 тыс., включая новогодний ужин.

В OneTwoTrip отметили, что также интересом со стороны жителей Свердловской области пользуются Астана, Алматы, Ереван. Средняя стоимость перелета в одну сторону в Астану составила 10,5 тыс. руб. (в аналогичный периода 2023 года — 12 тыс. руб.), в Алматы — 17 тыс. руб. (16 тыс. руб.), в Ереван — 20 тыс. руб. (16 тыс. руб.). При этом средняя стоимость недельного тура в Астану на двоих с размещением в «трехзвездном» отеле составляет 70 тыс. руб., Алматы — 96 тыс. руб., Ереван — 105 тыс. руб.

Среди российских направлений популярностью у свердловчан на новогодние каникулы пользуются Москва, Санкт-Петербург и Калининград, отметила Вероника Семина.

По ее словам, турпакеты в Москву и Петербург на четыре-пять ночей на двоих можно забронировать от 62,2 тыс. руб. В «Слетать.ру» рассказали, что в топ российских направлений входят Краснодарский край (37,5% — доля от общего объема продаж), Минеральные воды (15,6%), Санкт-Петербург (12,5%). На прошлые новогодние каникулы на третьем месте по популярности была Москва с долей продаж 16,6%. Средний чек на путешествия по России в Новый год снизился на 19,8%, до 98,2 тыс. руб. на двоих за семь дней.

В OneTwoTrip популярными российскими направлениями у жителей Свердловской области назвали помимо уже перечисленных Сочи, Красноярск и Самару. Средняя стоимость перелета в одну сторону в Санкт-Петербург составила 11 тыс. руб. (в 2023 году — 10 тыс. руб.), Сочи — 11 тыс. руб. (12 тыс. руб.), Красноярск — 10 тыс. руб. (9 тыс. руб.), Самару — 7 тыс. руб. (7,5 тыс. руб.).

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, по популярным зарубежным направлениям для размещения на новогодние каникулы «уже сейчас нелегко найти места в хороших отелях».

«По сравнению с прошлым годом, больше стал спрос на ОАЭ, что связано с расширением географии полетов в города этой страны. Также есть спрос на Камбоджу, и Таиланд остается одним из ключевых направлений»,— прокомментировал господин Мальцев.

Он добавил, что проявляют интерес к поездкам на Новый год, как это ни странно, в Венгрию.

Анастасия Таначева