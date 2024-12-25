В Татарстане похолодает до -20°, а потом потеплеет до +1°

25 декабря в Татарстане минимальная температура — до 20°. В выходные днем может потеплеть до +1°. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня в Татарстане ожидается температура воздуха ночью 10...-15°, при прояснениях до 20°. Температура воздуха днем дойдет до 5...-10°, а в северных районах до 13°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, дневная температура в республике 27–28 декабря составит около 3...+1°. Ночью прогнозируют от 2 до 7°.

Профессор Юрий Переведенцев в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что Татарстан находится на западной периферии сибирского циклона, поэтому сейчас в республике морозная погода, которая соответствует норме. Уже 26–27 декабря регион окажется под влиянием циклона из Северной Атлантики. Температура в Татарстане повысится больше 0° и будет выше климатической нормы. В эти дни прогнозируют осадки в виде мокрого снега и неустойчивую погоду.

Юрий Переведенцев сообщил, что морозы ожидаются уже в январе. В декабре температуры ночью должны быть минусовыми, а днем они будут выше климатической нормы, которая составляет около 10°.

Диана Соловьёва