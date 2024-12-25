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Семейная пара из Бирска обвиняется в мошенничестве с выплатами

Бирский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении супругов, обвиняемых в мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», это ООО МЦ «Семейный доктор».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019–2022 годах руководившие медицинской организацией обвиняемые, используя логины и пароли врачей, вносили в специализированную программу ложные сведения о якобы проведенных процедурах и обследованиях пациентов. На основании этих данных они получали средства от территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Кроме того, они необоснованно направляли в фонд списки пациентов, которым оказывались платные услуги, в результате они дважды оплачивались из бюджета. Обвиняемыми причинен ущерб в размере более 470 тыс. руб., в настоящее время он возмещен.

Отмечается, что преступную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по республике.

Майя Иванова

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