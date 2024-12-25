Власти Таганрога пожаловались на подрядчика работ по ремонту СКЦ «Приморский»

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале рассказала о ходе ремонта социально-культурного центра «Приморский», работы над которым начались в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«К сожалению, подрядчик задерживает выполнение работ», - написала Светлана Камбулова. По ее словам, с подрядчиком ведется «претензионная работа». Кто подрядчик, глава города не афиширует

Вместе с тем, госпожа Камбулова считает, что задержку обусловили «причины объективные». Она пишет, что по ходу ремонта здания СКЦ были обнаружены скрытые дефекты конструкций, требующие дополнительного времени на устранение.

Здание СКЦ «Приморский» было построено в 1957 году.

Светлана Камбулова уточняет, что средства на ремонт СКЦ были выделены из областного бюджета при участии софинансирования со стороны Таганрога. Сумма не называется.

Сергей Иванов