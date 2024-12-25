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Администрация района Башкирии со второй попытки купила Haval F7

Администрация Калтасинского района и ООО «Восток-лизинг» заключили контракт на аренду и лизинг полноприводного кроссовера Haval F7 второго поколения белого цвета, следует из материалов сайта госзакупок. Автомобиль обойдется районному бюджету в 5 млн руб. Срок лизинга составит три года, по истечении которого автомобиль перейдет в собственность администрации.

Как сообщал «Ъ-Уфа», предыдущий контракт на лизинг Haval F7 черного цвета, заключенный с тем же поставщиком, но по цене 5,4 млн руб., администрация расторгла по представлению прокуратуры. Надзорное ведомство усмотрела в закупке нарушение законодательства о конкуренции, так как описанию товара соответствовал конкретный автомобиль повышенной комфортности, что ограничивало круг потенциальных поставщиков.

По сравнению с предыдущим аукционом в новой документации предусмотрена возможность поставки эквивалента автомобиля Haval F7. Он должен быть полноприводным, с двигателем объемом более 1,5 л и мощностью более 150 л. с. Кроссовер нужно укомплектовать бортовым компьютером, мультимедийной системой с дисплеем, системами курсовой устойчивости, помощи при спуске и подъеме, климат-контроля и круиз-контроля, подушками безопасности, системой подогрева сидений и так далее.

Указанные в описании закупки дополнительные характеристики являются существенными для заказчика, так как влияют на безопасность жизни и здоровья работников учреждения, позволяют обеспечить максимальную безопасность и комфорт водителя и пассажиров, способствуют соблюдению правил дорожного движения, а также позволяют повысить уровень эффективности при выполнении должностными лицами служебных задач, отмечается в документации.

В пресс-службе администрации «Ъ-Уфа» закупку не прокомментировали, сославшись на отсутствие информации. Связаться с управляющим делами администрации не удалось.

ООО «Восток-лизинг» зарегистрировано в 2004 году в Альметьевске, занимается лизингом. По данным Rusprofile, учредителем компании с уставным капиталом 70 млн руб. является Рустем Тахаутдинов. В 2023 году чистая прибыль ООО составила 2,1 млрд руб. при выручке 4,8 млрд руб.

Идэль Гумеров

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