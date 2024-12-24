Прокуратура помешала чиновникам в Башкирии купить Haval за 5,4 млн рублей

По требованию прокуратуры Калтасинского района местная администрация отменила покупку автомобиля HAVAL City F7 II за 5,4 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как следует из материалов сайта госзакупок, муниципалитет подписал контракт с ООО «Восток-лизинг» о лизинге внедорожника «галактического черного цвета» выпуска не ранее 2024 года. По мнению прокуратуры, указанные в описании товара требования соответствуют повышенной комфортности и исключают возможность заменить автомобиль на его эквивалент, что ограничивает круг потенциальных участников аукциона.

В адрес главы районной администрации внесено представление надзорного ведомства, а начальник МКУ «Управление муниципальными закупками» оштрафован на 50 тыс. руб. по ч. 4.1. ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка закупок для муниципальных нужд).

По представлению прокуратуры контракт расторгнут дополнительным соглашением сторон.

Идэль Гумеров