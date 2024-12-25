В Ярославской области назвали дату выдачи карт для льготного проезда школьников
В Ярославской области карты для льготного проезда школьников в пригородном сообщении начнут выдавать в январе 2025 года. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Транспортная карта школьника в Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2025 года школьники смогут оплачивать только 50% стоимости проезда в автобусах пригородного и межмуниципального сообщения. Проезд будет льготным в автобусах с нумерацией от №100 до №500. Для получения скидки школьникам нужно оформить транспортную карту. Сделать это можно будет только в первый рабочий день МФЦ.
«Льготы действуют в пригородном сообщении для всех школьников образовательных учреждений Ярославской области в учебный период. Обращаться за получением карт можно с первого рабочего дня МФЦ по месту регистрации в январе 2025 года»,— сообщили в министерстве.