Краевой минфин досрочно выполнил план по доходам консолидированного бюджета

Годовой план по доходам консолидированного бюджета Пермского края исполнен досрочно. На 1 декабря в региональную казну поступило 277,8 млрд руб. при запланированных в 2024 году 276,9 млрд руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте минфина Пермского края. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года доходы бюджета Прикамья выросли на 6,9%.

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Основными источниками пополнения бюджета остаются платежи по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. По налогу на прибыль в бюджет поступило 79,6 млрд руб. (при годовом плане в 73,3 млрд руб.), что на 10,4% меньше платежей за 11 месяцев 2023 года. Поступления по НДФЛ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 28,7% и составили 81,9 млрд руб. (при годовом плане в 87,6 млрд руб.).

Расходы консолидированного бюджета Пермского края исполнены на 77%: 248,8 млрд руб. из 323,1 млрд руб., запланированных в 2024 году. Наиболее значительные направления расходов — образование (67,8 млрд руб.), национальная экономика (53,2 млрд руб.) и социальная политика (45,7 млрд руб.). По итогам 11 месяцев 2024 года бюджет Прикамья исполняется с профицитом в размере 29 млрд руб. при плановом дефиците в 46,2 млрд руб.