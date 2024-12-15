В авиакомпании «Азимут» прошли проверки, связанные с жесткой посадкой SSJ 100
Ространснадзор и Росавиация провели внеплановые проверки в офисе авиакомпании «Азимут» в Ростове-на-Дону и четырех аэропортах, включая Сочи, в связи с жесткой посадкой выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LRс. Об этом сообщили РИА Новости в авиаотрасли.
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Специалисты проверили летную годность самолетов, сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности. Проверки были направлены на выяснение причин инцидента и оценку мер по предотвращению подобных происшествий в будущем.
Самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье 24 ноября. Предварительной причиной ЧП стал непрогнозируемый сдвиг ветра.
Подробнее — в материале «Сухой загорелся от ветра».