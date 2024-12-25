В Казани планируют признать объектом культурного наследия (ОКН) здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Информация об этом появилась в документе на сайте Комитета по охране ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани здание больницы при заводе признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани здание больницы при заводе признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Здание находится по адресу ул. Ватутина, д. 13. По мнению эксперта, объект обладает историко-культурной ценностью.

Больницу построили в 1914 году для рабочих завода братьев Крестовниковых. Крестовниковы — русская купеческая династия, из которой происходили предприниматели и общественные деятели. Больницу называли Плетеневской по месту ее расположения в рабочей слободе Плетени.

После прихода советской власти объект стали называть 3-й Советской (рабочей) больницей. В народе ее прозвали Домрачевской по фамилии хирурга Ивана Домрачева, который около 40 лет работал в учреждении. Городская больница в Плетенях проработала до середины 90-х гг. ХХ века, когда в ее здании разместился Республиканский клинический неврологический центр. Сейчас объект не используют. Последние 30 лет в здании не проводили капремонта.

Диана Соловьёва