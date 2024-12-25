Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани здание больницы при заводе признают объектом культурного наследия

В Казани планируют признать объектом культурного наследия (ОКН) здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Информация об этом появилась в документе на сайте Комитета по охране ОКН.

В Казани здание больницы при заводе признают объектом культурного наследия

В Казани здание больницы при заводе признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Казани здание больницы при заводе признают объектом культурного наследия

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Здание находится по адресу ул. Ватутина, д. 13. По мнению эксперта, объект обладает историко-культурной ценностью.

Больницу построили в 1914 году для рабочих завода братьев Крестовниковых. Крестовниковы — русская купеческая династия, из которой происходили предприниматели и общественные деятели. Больницу называли Плетеневской по месту ее расположения в рабочей слободе Плетени.

После прихода советской власти объект стали называть 3-й Советской (рабочей) больницей. В народе ее прозвали Домрачевской по фамилии хирурга Ивана Домрачева, который около 40 лет работал в учреждении. Городская больница в Плетенях проработала до середины 90-х гг. ХХ века, когда в ее здании разместился Республиканский клинический неврологический центр. Сейчас объект не используют. Последние 30 лет в здании не проводили капремонта.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...