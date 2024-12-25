В Кургане открылся физкультурно-оздоровительный комплекс за 161 млн рублей

В Восточном микрорайоне Кургана 24 декабря открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). 25 декабря заработает еще один подобный объект в микрорайоне Заозерный, сообщает пресс-служба администрации города.

На строительство и оснащение ФОКа для единоборств в Восточном микрорайоне было выделено около 161 млн руб. по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Подрядчиком строительства выступало ЗАО «Курганстальмост».

Комплекс включает универсальный спортивный зал с тремя зонами для занятий боевыми единоборствами, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Здесь разместятся секции государственных и муниципальных спортивных школ по самбо, тхэквондо, спортивной борьбе и ММА. Кроме того, спортивные залы смогут посещать все желающие в свободное от занятий время.