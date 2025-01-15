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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 80 лет народному артисту РФ композитору Максиму Дунаевскому

Максим Дунаевский

Максим Дунаевский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Максим Дунаевский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РФ Дмитрий Харатьян:

— Дорогой Максим Исаакович! Поздравляю тебя с юбилеем, хотя «не соответствуешь» ему ни душой, ни телом. Восхищаюсь тем, что ты по-прежнему молод, ярок, талантлив и, не побоюсь этого слова, гениален! Природа щедро наградила тебя многими талантами. Первый из них — Великий Божественный дар достался тебе по наследству от отца, Исаака Дунаевского, и ты тоже стал не просто легендой, а классиком! А еще ты такой же великий друг, как и композитор. Это тоже отдельный дар! Я счастлив исполнять твои песни и дружить по жизни. Когда-то ты поверил в меня как в вокалиста и доверил спеть песни в фильме «Зеленый фургон», тем самым став моим крестным отцом в кинопесне, музыкальном кино и многих творческих проектах. За что я благодарен тебе пожизненно! Твори и радуй нас своими нетленными произведениями, наш великий современник, наш могучий классик. Наш простой и доступный гений! И обязательно выйдем в паре на теннисный корт, чтобы вместе победить!!!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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