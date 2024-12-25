Учителям будут выплачивать денежное вознаграждение за успехи учеников

В российских школах учителя будут получать денежное вознаграждение за «выдающиеся результаты» своих учеников, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, эта инициатива будет прописана в разрабатываемой стратегии развития образования.

Господин Чернышенко уточнил, что сейчас вопрос прорабатывается с Федеральной налоговой службой. «Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Текст стратегии развития образования, рассчитанной до 2036 года и с перспективой до 2040-го, представят в администрацию президента в марте. Над документом работают 14 рабочих групп. «Первый текст мы увидим уже после Нового года, в январе»,— добавил Дмитрий Чернышенко.

С 1 сентября для оценки эффективности работы школ применяется индекс качества общего образования, включающий в том числе и оценку компетенции учителей. Одной из составляющих является блок под названием «кадровый потенциал». Он оценивается по 11 показателям: семь из них касаются компетенций учителей, два — их квалификации и еще два — обеспеченности учителями. В Рособрнадзоре уверяли, что эти показатели не предусматривают наказания или поощрения работника.

Подробности — в материале «Ъ» «Учителей ждут качественные измерения».