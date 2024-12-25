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На Дону прокуратура добилась выплаты за ранение участнику СВО

Прокуратура Милютинского района помогла участнику специальной военной операции (СВО) получить социальную выплату в размере 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При проверке прокуратура установила, что участник СВО получил ранение в ходе выполнения боевого задания. Однако региональным министерством труда и социального развития военнослужащему было отказано в предоставлении положенной выплаты. Основанием послужило отсутствие у бойца регистрации на территории Ростовской области на момент получения ранения.

Ведомство направило в суд заявление об установлении факта постоянного проживания на территории региона бойца. В результате суд удовлетворил требования прокуратуры.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь повысил до 1 млн руб. региональную выплату военнослужащим, проходящим службу по призыву или по мобилизации, а также заключившим контракт с Минобороны РФ на год и более.

Анастасия Казуков

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