Главе СКР доложат о мигранте, который изнасиловал школьницу в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств совершения мигрантом насильственных действий в отношении школьницы в Екатеринбурге, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело после информации из соцсетей, где сообщалось, что мигрант из Таджикистана под угрозой убийства совершил противоправные действия сексуального характера в отношении школьницы и снял процесс на видео. Дома девочка рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию. После задержания подозреваемого выяснилось, что в России он находится незаконно, работал на складе.

Напомним, в прошедшие выходные полиция проверила в Екатеринбурге 1084 иностранных граждан во время рейда, направленного на выявление нарушителей порядка в общественных местах и миграционного законодательства.

Ирина Пичурина