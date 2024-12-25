Страховщики предложили ввести лимит для максимальной стоимости ОСАГО

Страховщики предложили поменять систему тарифов по ОСАГО, предусмотрев верхний предел стоимости полиса. Об этом «Известиям» сообщил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, действующие тарифы по ОСАГО достигли потолка, и для попавших в ДТП водителей не хватает средств. Господин Уфимцев призвал к дальнейшей реформе индивидуализации тарифов. Он допустил увеличение стоимости полиса для всех автовладельцев в отсутствие предлагаемых изменений.

«Нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса»,— заявил господин Уфимцев. Он высказал мнение о готовности рынка к таким шагам.

Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков также обратил внимание на рост цен на автозапчасти в среднем на 9% за год. Это, по его мнению, может повлиять на стоимость ОСАГО. Евгений Уфимцев предупредил, что к следующему году стоимость полиса может вырасти примерно на указанный процент или потребуется расширение тарифного коридора для водителей, часто попадающих в аварии.

Об однодневных полисах для водителей такси — в материале «Ъ» «Краткость — сестра страховки».