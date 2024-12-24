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Минтранс: затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения

Танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили сезонные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Во время проверки Ространснадзора специалисты выяснили, что оба танкера находились в Керченском проливе в нарушении ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозку опасных грузов по внутренним водным и морским путям, отметили в министерстве.

Организации, подведомственные Министерству транспорта РФ, продолжают очистку акватории Керченского пролива. На предмет загрязнения обследовано более 170 кв. км акватории.

Алина Зорина

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