В Темрюкском районе под пункт спасения птиц выделили здание

В поселке Прогресс Темрюкского района для пункта спасения птиц, пострадавших от разлива мазута, выделили здание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее волонтеры временно размещались в палатке, где оказывали первую помощь птицам и передавали их в пункт спасения в Анапе. Теперь ветеринары переедут в здание на территории агрофирмы «Победа», где смогут полноценно заниматься лечением. Специалисты основного штаба помощи пернатым, расположенного в селе Витязево, будут консультировать волонтеров и ветеринаров по всем вопросам, связанным с лечением птиц.

Как отмечает администрация края, фактически в Темрюкском районе появится филиал анапского пункта спасения птиц. За ним числится более 1 тыс. спасенных пернатых. Волонтеры очищают их от загрязнений с помощью крахмала и специальных моющих средств, дают необходимые препараты, а когда состояние птиц стабилизируется, отправляют в реабилитационные центры и зоопарки.

В краснодарском «Сафари-парке» нашли приют около 250 птиц, которые были спасены из Анапы и Темрюкского района. Среди них были лысухи, большие пеганки и чомги. Некоторые из птиц пострадали от химических ожогов кожи. Для спасения водоплавающих птиц в карантинной зоне парка было оборудовано 15 вольеров с бассейнами. Как только пернатые окрепнут, их вернут в дикую природу.

Алина Зорина