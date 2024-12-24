Полиция Кубани проведет проверку из-за драки между детьми в школьном автобусе

Полиция Динского района проведет проверку по факту выявленной в интернете публикации, на которой дети дерутся в школьном автобусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили личности участников конфликта. Они являются учениками 4 и 5 классов. Инцидент, как отмечают в ГУ МВД по краю, произошел на бытовой почве.

По итогам проверки будет принято решение о том, чтобы поставить несовершеннолетних на учет в органах ПДН.

Алина Зорина