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Полиция Кубани проведет проверку из-за драки между детьми в школьном автобусе

Полиция Динского района проведет проверку по факту выявленной в интернете публикации, на которой дети дерутся в школьном автобусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили личности участников конфликта. Они являются учениками 4 и 5 классов. Инцидент, как отмечают в ГУ МВД по краю, произошел на бытовой почве.

По итогам проверки будет принято решение о том, чтобы поставить несовершеннолетних на учет в органах ПДН.

Алина Зорина

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