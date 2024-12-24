На Кубани хирурги спасли беременную пациентку с «горбом гусеницы»

Кубанские хирурги спасли жизнь беременной пациентке с острым воспалением желчного пузыря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Недавно в Краевую клиническую больницу №2 обратилась женщина с острой болью в животе. После осмотра врачи обнаружили у пациентки воспаление желчного пузыря, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Операция оказалась сложной, отмечает Евгений Филиппов. У пациентки была выявлена редкая анатомическая особенность — так называемый «горб гусеницы» (caterpillar hump), который представляет собой сосудистую аномалию в правой печеночной артерии. Обычное операционное вмешательство могло бы привести к фатальным последствиям.

Врач-хирург ККБ №2 Юрий Кузнецов рассказал, что был большой риск повредить артерию, но благодаря слаженной командной работе, использованию принципов безопасной хирургии и мастерству хирургов, операция прошла успешно. Сейчас здоровью пациентки и ее будущего ребенка ничто не угрожает.

Это уже не первый приступ пациентки. Ранее она уже попадала в ККБ №2 с подобными симптомами, которые были вызваны образованием камней в желчном пузыре.

Алина Зорина