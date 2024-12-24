Свердловских водителей предупредили о снегопаде в течение двух дней

Водителей Свердловской области предупредили о снегопадах на территории региона, который будет идти в течение двух дней, сказано в сообщении о неблагоприятных условиях ФКУ «Уралуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Небольшой снег местами пройдет в регионе 26 декабря, а 27 декабря в области ожидается небольшой, местами умеренный снег, при этом в отдельных районах прогнозируется мокрый снег и его налипание на провода. На трассах ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники.

Напомним, в последние дни уходящего 2024 года в Свердловской области ожидается теплая погода: температура воздуха будет на 3-7 градусов выше климатической нормы.

Ирина Пичурина