На Ямале задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей «умной колонки»

Полиция Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержала двух уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), подозреваемых в мошенничестве при продаже «умной колонки», сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, один из которых в настоящее время проживает в Салехарде, ради хищения денег разместили в интернете объявление о продаже «умной колонки», которую предоставлять покупателю не собирались. В ноябре 46-летний местный житель перевел 5 тыс. руб. за товар, но так его не получил, после чего обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего для направления дела в суд.

Ранее в УМВД Югры сообщили, что одним из популярных способов обмана являются продажи и покупки товаров на сайтах бесплатных объявлений, а также в социальных сетях.

Ирина Пичурина