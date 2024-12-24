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В ДТП в Крымском районе погиб водитель и трое пострадали

Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Крымском районе. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На трассе «Крымск — Джигинка» произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Chevrolet Lacetti. Его причиной, как отмечает госавтоинспекция, могло стать болезненное состояние водителя отечественной машины.

Водитель Lada Granta погиб на месте происшествия. В аварии также пострадали водитель Chevrolet Lacetti и двое пассажиров Lada Granta, их госпитализировали в центральную районную больницу Крымска с травмами.

Алина Зорина

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