В ДТП в Крымском районе погиб водитель и трое пострадали
Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Крымском районе. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Кубани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На трассе «Крымск — Джигинка» произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Chevrolet Lacetti. Его причиной, как отмечает госавтоинспекция, могло стать болезненное состояние водителя отечественной машины.
Водитель Lada Granta погиб на месте происшествия. В аварии также пострадали водитель Chevrolet Lacetti и двое пассажиров Lada Granta, их госпитализировали в центральную районную больницу Крымска с травмами.