Тюменец погиб из-за удара ковшом самодельного экскаватора
В Тюменской области 39-летний житель поселка Московский погиб из-за удара ковшом самодельного экскаватора, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Тюменской области
По предварительным данным, с помощью самодельного экскаватора он чистил снег во дворе своего дома. При выходе из кабины водитель случайно задел рычаг для управления ковшом, который опустился и ударил его по голове, в результате чего тюменец скончался на месте происшествия от полученных травм.
Обстоятельства ДТП выясняются.