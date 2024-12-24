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Тюменец погиб из-за удара ковшом самодельного экскаватора

В Тюменской области 39-летний житель поселка Московский погиб из-за удара ковшом самодельного экскаватора, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, с помощью самодельного экскаватора он чистил снег во дворе своего дома. При выходе из кабины водитель случайно задел рычаг для управления ковшом, который опустился и ударил его по голове, в результате чего тюменец скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ирина Пичурина

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