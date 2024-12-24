Туристы в Ярославской области потратили 26 млрд рублей

Более 26 млрд руб. потратили путешественники в Ярославской области в 2024 году. Предварительные данные «СберАналитики» приводит правительство области.

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Налоговые поступления от туристической деятельности в регионе выросли на 20% по сравнению с предыдущим периодом и составили 525 млн руб. По словам губернатора Михаила Евраева, только за первое полугодие регион посетили 7 млн туристов.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», Ярославль вошел в топ-10 российских городов по количеству бронирований отелей на новогодние праздники.

Алла Чижова