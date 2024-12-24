Ярославль вошел в топ-10 направлений на новогодние праздники

Ярославль вошел в десятку российских городов по числу бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

В топе также оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар и горнолыжный курорт «Красная Поляна». В этом году россияне также заинтересовались Минеральными Водами, Ялтой и Махачкалой.

Еще в конце ноября власти Ярославля ожидали, что гостиницы в праздники будут заполнены на 100%. Напомним, что город за 9 месяцев 2024 года посетило около 2 млн туристов.

Алла Чижова