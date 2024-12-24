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Концессионер «Школы 800» требует с «Дирекции по строительству» еще 52 млн рублей

ООО "Первая концессионная компания "Просвещение", концессионер «Школы 800» в Нижнем Новгороде, подало иск к спецзастройщику Нижегородской области "Дирекция по строительству". Согласно карточке дела, арбитражный суд принял его к производству 24 декабря, дату рассмотрения еще не назначили.

Корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры

Корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сумма заявленных требований составляет чуть более 52 млн руб. Суть претензий пока не указана.

«Дирекция по строительству» участвовала в возведении корпусов «Школы 800». С 2022 года она и «Просвещение» уже ведут разбирательство в суде, требуя друг от друга 167 и 200 млн руб. задолженности и неустойки за проектные и генподрядные услуги.

Из четырех корпусов школы концессионер построил только три. Корпус дополнительного образования в городском округе Бор из проекта исключили, из-за чего правительство области обратилось в суд с иском об изменении условий концессионного соглашения.

Галина Шамберина

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