Концессионер «Школы 800» требует с «Дирекции по строительству» еще 52 млн рублей

ООО "Первая концессионная компания "Просвещение", концессионер «Школы 800» в Нижнем Новгороде, подало иск к спецзастройщику Нижегородской области "Дирекция по строительству". Согласно карточке дела, арбитражный суд принял его к производству 24 декабря, дату рассмотрения еще не назначили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сумма заявленных требований составляет чуть более 52 млн руб. Суть претензий пока не указана.

«Дирекция по строительству» участвовала в возведении корпусов «Школы 800». С 2022 года она и «Просвещение» уже ведут разбирательство в суде, требуя друг от друга 167 и 200 млн руб. задолженности и неустойки за проектные и генподрядные услуги.

Из четырех корпусов школы концессионер построил только три. Корпус дополнительного образования в городском округе Бор из проекта исключили, из-за чего правительство области обратилось в суд с иском об изменении условий концессионного соглашения.

Галина Шамберина