Стало известно расписание общественного транспорта в праздничные дни в Сочи

В Сочи предусмотрели изменения в расписании общественного транспорта в связи с новогодними праздниками. В ночь с 31 декабря на 1 января для удобства жителей и гостей курорта работа автобусов маршрутов № 30, 38, 48, 83, 87н, 92, 95, 550, 556 и 560 продлят до полуночи. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января автобусы на маршрутах № 30, 38, 43, 92, 95, 556 и 560 будут работать до трех часов ночи, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

В начале года, 1 и 2 января, в связи с низким пассажиропотоком на городских и пригородных маршрутах будет действовать расписание выходного и праздничного дня. Изменения не затронут маршруты горного кластера. Для получения актуальной информации о расписании и местоположении автобусов можно воспользоваться сайтом департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи transport.sochi.ru.

Также в Сочи запустили «Автобус желаний», который курсирует по маршруту № 105э «Ж/д вокзал Сочи — ГЛК Роза Хутор». Этот автобус отличается наклейками и светящимися гирляндами. В рамках новогодних мероприятий 27 и 29 декабря пройдет флешмоб «Новый год в автобусе», где пассажиров поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Более 40 автобусов в Сочи были празднично оформлены к Новому году, используя новогодний шар в белом и золотом цветах и элементы дизайна с изображением известных архитектурных объектов и природных достопримечательностей курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что в новогодние каникулы ОАО «РЖД» планируют перевезти около 7 млн пассажиров. С 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 назначат более 800 дополнительных рейсов на 5,6 млн мест (+3% к уровню 2023 года). Дополнительные вагоны отправятся в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова на Дону в Адлер.

Мария Удовик