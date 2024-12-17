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Дополнительные поезда пойдут в Адлер из Москвы и Санкт-Петербурга в праздники

В новогодние каникулы ОАО «РЖД» планируют перевезти около 7 млн пассажиров. С 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 назначат более 800 дополнительных рейсов на 5,6 млн мест (+3% к уровню 2023 года). Дополнительные вагоны отправятся в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова на Дону в Адлер, передает департамент транспорта Сочи.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря, а также 8 и 12 января. В новогодние праздники, в частности, планируют перевезти около 62,7 тыс. детей в составе организованных групп (+9,8% по сравнению с прошлым годом).

«Для перевозок детей используются поезда, сформированные из новых вагонов. На вокзалах обеспечивается наиболее удобная посадка/высадка и кратчайший маршрут прохода детей в залы ожидания и к автомобильному транспорту»,— отмечается в публикации.

«Ъ-Сочи» писал, что все билеты на туристический поезд «Новогодняя ночь» в Сочи оказались распроданы. Состав отправится из Сочи в Розу Хутор 31 декабря в 19:00. В 2024 году местным жителям и гостям курорта были доступны 350 мест.

Вячеслав Рыжков

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